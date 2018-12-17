В Украине запретили популярный порошок от гастрита

17.12.2018 16:00

В Украине запретили продажу одной из серий лекарств от гастрита и язвы «Пантекс». Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Хвиля.

«Пантекс» — это порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 40 мг; 10 флаконов с порошком в картонной упаковке серии К-301. Производителем лекарств является «Генфарма лаборатории, Ес.Ел.» (Испания).

Лекарственный препарат запретили в связи с аннулированием «Заключения по соблюдению соответствующих условий производства лекарств».

Источник: https://from-ua.com