За месяц до выборов в Украине массово пересчитают пенсии

17.12.2018 11:30

С 1 марта 2019 года пенсионные выплаты в Украине будут ежегодно возрастать на сумму от 17% до 40%.

Заявление сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«1 марта 2019 года, и потом каждого 1 марта следующего года будет проводиться автоматическое осовременивание всех пенсий, которые получают люди. <…> Мы считаем, что в среднем от 17% до 40% будут возрастать пенсионные выплаты для людей, и это будет независимо от любой власти делаться»

— сообщил он.

Помимо этого Розенко анонсировал перерасчет пенсий военным пенсионерам с 1 января 2019 года.

Напомним, что в декабре Верховная Рада увеличила на 10,8 млрд грн расходы государственного бюджета-2018 на выплату пенсий — с 139,3 млрд до 150,1 млрд грн.

Источник: http://kr24.com.ua