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Больше выходных: в Украине хотят ввести новый зимний праздник

18.12.2018 22:34
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Больше выходных: в Украине хотят ввести новый зимний праздник

День объединительного Собора, 15 декабря, в ходе которого был избран глава единой украинской православной церкви, предлагают признать Днем духовного единства и сделать официальным выходным, пишет from-ua.
Соответствующий законопроект №9407 был зарегистрирован в понедельник, 17 декабря, на сайте Верховной Рады. Его инициатором выступил внефракционный народный депутат Сергей Мищенко.
Текст документа пока что отсутствует. При этом сам политик в Facebook выразил мнение, что объединительный Собор стал историческим днем для миллионов украинских верующих в Украине и за рубежом.
По его мнению, "празднование 15 декабря Дня духовного единства Украины не только уменьшит влияние иностранной пропаганды, но и поспособствует национальному единению, обеспечению духовной и национальной безопасности Украины".



Теги: Украина, Донбасс, праздник, зима
 
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