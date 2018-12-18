- Больше выходных: в Украине хотят ввести новый зимний праздник22:34
- «За счет пенсионеров мы решали проблемы Украины». Экс-глава Донецкой области рассказал об ошибках власти20:49
- Блогер: "На передовой неспокойно, погибают и получают ранения наши воины – обстановка накаляется"19:51
- ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРОЙСМАНА НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ЭТАП ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ18:36
- Украинцам выплатят сразу две пенсии16:06
- Россия потрясена решением ООН по Крыму - Москва заговорила о полномасштабной войне с Украиной15:01
- В России угрожают разбить украинское ПВО "Аллигаторами"14:21
- Более трети переселенцев лишили соцвыплат и пенсий12:18
- Стало известно, когда корабли НАТО прибудут в Черное море из-за агрессии РФ11:18
- Госстат: За год в Украине подорожали аренда жилья, бензин и лекарства, а подешевели всего 4 продукта09:58
Больше выходных: в Украине хотят ввести новый зимний праздник
День объединительного Собора, 15 декабря, в ходе которого был избран глава единой украинской православной церкви, предлагают признать Днем духовного единства и сделать официальным выходным, пишет from-ua.
Соответствующий законопроект №9407 был зарегистрирован в понедельник, 17 декабря, на сайте Верховной Рады. Его инициатором выступил внефракционный народный депутат Сергей Мищенко.
Текст документа пока что отсутствует. При этом сам политик в Facebook выразил мнение, что объединительный Собор стал историческим днем для миллионов украинских верующих в Украине и за рубежом.
По его мнению, "празднование 15 декабря Дня духовного единства Украины не только уменьшит влияние иностранной пропаганды, но и поспособствует национальному единению, обеспечению духовной и национальной безопасности Украины".
Теги: Украина, Донбасс, праздник, зима
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери21:50
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»21:19
- «За счет пенсионеров мы решали проблемы Украины». Экс-глава Донецкой области рассказал об ошибках власти20:49
- На КПВВ и блокпостах Донбасса 11 человек задержали, 29 - не пропустили через линию соприкосновения20:18
- Блогер: "На передовой неспокойно, погибают и получают ранения наши воины – обстановка накаляется"19:51
- На Донбассе подорвался на мине член НВФ «Лыча»19:22
- Россия перебросила под Мариуполь чеченских наемников: Генштаб ВСУ сообщил тревожные новости с Донбасса. ВИДЕО18:49
- Переселенцы: прямая и косвенная дискриминация стала системной18:21
- В больницы Горловки привезли погибших членов НВФ17:50
- "ДНР" готовится к штурму на Светлодарской дуге - под Горловку срочно переброшен спецназ17:32
- Больше выходных: в Украине хотят ввести новый зимний праздник22:34
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери21:50
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»21:19
- «За счет пенсионеров мы решали проблемы Украины». Экс-глава Донецкой области рассказал об ошибках власти20:49
- На КПВВ и блокпостах Донбасса 11 человек задержали, 29 - не пропустили через линию соприкосновения20:18
- Блогер: "На передовой неспокойно, погибают и получают ранения наши воины – обстановка накаляется"19:51
- На Донбассе подорвался на мине член НВФ «Лыча»19:22
- Россия перебросила под Мариуполь чеченских наемников: Генштаб ВСУ сообщил тревожные новости с Донбасса. ВИДЕО18:49
- ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРОЙСМАНА НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ЭТАП ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ18:36
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность