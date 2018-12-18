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Госстат: За год в Украине подорожали аренда жилья, бензин и лекарства, а подешевели всего 4 продукта
В течение года в Украине значительно подорожали продукты, проезд в транспорте, а также аренда жилья.
Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте Государственной службы статистики, передает strana.ua.
Так, в Госстате сообщают, что, к примеру, обыкновенный репчатый лук подорожал более, чем на 57%, его стоимость составила 12,87 грн за килограмм. Морковь и капуста стоят по 11,14 и 7,21 грн соответственно, что на 40% дороже, чем в ноябре 2017 года. Также сильно подорожала свекла: в 2018 году она стоит около 8,07 гривен за килограмм, что на 22% больше, чем в 2017 году.
Проезд в городском общественном транспорте за год добавил 26% стоимости, а сжиженный автогаз подорожал на 21%. При этом "второй" и "пятый" бензины выросли в цене всего на 12%.
В среднем на 17% подорожали пшеничный хлеб, ячневая крупа и сигареты всех видов, на 14-16% выросли цены на остальной хлеб, макароны, муку и манку – все то, что производится из пшеницы. Примерно на 10% дороже стали стоить говядина и рыба, колбасы и лекарства. Средняя арендная плата по Украине в ноябре составила 3298 грн, что также на 10% больше, чем в ноябре минувшего года.
В 2018 году, по данным Госстата, подешевели лишь 4 продукта. Среди них яблоки - они стоят 77,7% от прежней цены (9,43 грн./кг), гречка - ее стоимость потеряла 35,5% от прошлогодней и составила 16,63 грн./кг, сахар в этом году потерял 10,8% от своей стоимости (14,24 грн./кг), яйца - 8,8% (24,81 грн./десяток).
Теги: Украина, Донбасс, бензин, подорожание, аренда, рост цен, проезд, продукты, лекарства
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