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Россия потрясена решением ООН по Крыму - Москва заговорила о полномасштабной войне с Украиной
Российские власти закатили настоящую истерику в ООН, где Генеральная Ассамблея поддержала инициированную Украиной резолюцию об оккупации Крыма, в которой Россия фактически признана оккупантом и захватчиком украинской территории.
Резолюцию Украины по Крыму поддержали сразу 66 государств, приняв ее большинством голосов. Результат стал тяжелым ударом для Москвы, так как формулировки и требования носят унизительный характер в отношении России. Об этом сообщает "Диалог UA". В ответ на принятие резолюции заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский закатил настоящую публичную истерику. Полянский обвинил США в поддержке Украины и рассказал о "майданном режиме". Представитель России открыто обвинил США в провоцировании войны между Украиной и Россией.
Резолюция требует от Москвы прекратить поставки оружия на территорию Украины (в Крым) и прекратить эскалацию конфликта в Черном и Азовском морях. Вся ответственность за напряженность в регионе легла на Москву.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ООН, решение
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