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В России угрожают разбить украинское ПВО "Аллигаторами"
16 ударных вертолетов "Ка-52 Аллигатор" находящихся в Крыму, по версии росСМИ, могут уничтожить украинскую ПВО.
Подобные материалы стали появляться в росСМИ, передает "Диалог.UA".
Ранее в Египте забраковали российские вертолеты "Ка-52 Катран", из-за чего весь контракт Рособоронэкспорта, 46 вертолетов, оказался под угрозой срыва.
Отмечается, российские издания начали запускать фейки о том, что несколько российских вертолетов "Ка-52 Аллигатор" сумеют уничтожить украинскую систему ПВО, которая является одной из лучших в Европе.
При этом издания ссылаются на "профильные" зарубежные СМИ, которые вряд ли можно назвать авторитетным источником.
Также росСМИ уверяют, что защитные комплексы в Украине "устарели и не сумеют отбиться" от быстрой атаки "Аллигаторов".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, СМИ, ПВО, ракетный комплекс, вертолеты
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