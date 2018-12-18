Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В России угрожают разбить украинское ПВО "Аллигаторами"

18.12.2018 14:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России угрожают разбить украинское ПВО "Аллигаторами"

16 ударных вертолетов "Ка-52 Аллигатор" находящихся в Крыму, по версии росСМИ, могут уничтожить украинскую ПВО.

Подобные материалы стали появляться в росСМИ, передает "Диалог.UA".

Ранее в Египте забраковали российские вертолеты "Ка-52 Катран", из-за чего весь контракт Рособоронэкспорта, 46 вертолетов, оказался под угрозой срыва.

Отмечается, российские издания начали запускать фейки о том, что несколько российских вертолетов "Ка-52 Аллигатор" сумеют уничтожить украинскую систему ПВО, которая является одной из лучших в Европе.

При этом издания ссылаются на "профильные" зарубежные СМИ, которые вряд ли можно назвать авторитетным источником.

Также росСМИ уверяют, что защитные комплексы в Украине "устарели и не сумеют отбиться" от быстрой атаки "Аллигаторов".



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, СМИ, ПВО, ракетный комплекс, вертолеты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх