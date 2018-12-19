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Ани Лорак официально подала на развод
19.12.2018 18:45
Выступающая в РФ украинская певица Ани Лорак официально подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Об этом сообщают украинские СМИ.
Процесс расторжения брака Лорак официально стартовал еще 4 декабря, при этом суд назначен на 24 декабря. Кроме того сообщается, что заседание пройдет в Шевченковском суде Киева.
На данный момент ни Лорак, ни ее супруг информацию о разрыве отношений не прокомментировали. У пары есть совместная 7-летняя дочь.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, развод, Ани Лорак, певица
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