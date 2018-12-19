Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?

19.12.2018 13:09

Для большинства покупателей решающим фактором при выборе автомобиля по-прежнему остается показатель экономичности. Практически все производители разрабатывают технологии, которые бы обеспечили минимальный расход при высокой мощности авто. В частности, концерн Volkswagen может похвастаться моделью Golf, которую, начиная с 2015 года, оснащают технологией “старт-стоп”. Она автоматически отключает двигатель при остановках (на светофоре, ж/д переездах, в пробках) и, так же запускает его снова. Таким образом, потребление топлива сокращается на 8-10%. При столь высоком уровне цен на горючее это поможет сэкономить немалую сумму.

Действительно, тема расхода топлива - одна из топовых среди автомобилистов. Часто бывает, что водители замечают несовпадение между обещанным фирмой-производителем расходом и фактическим. Почему “официальные” цифры и реальные так отличаются? И от чего зависит фактический расход? Давайте разбираться.

Для начала рассмотрим чем обусловлено потребление топлива. Один и тот же автомобиль при разных условиях эксплуатации может демонстрировать разные показатели топливной экономичности. Многое зависит от:

- технической исправности авто;

- качества горючего;

- погодных условий;

- состояния дороги;

- скорости движения и других факторов.

Значительное влияние на расход топлива машины оказывает манера вождения. Например, один хозяин среднеразмерного седана бизнес-класса Lexus GS с 2,5-литровым движком (найдете его на страницах сайта AutoMoto.ua) израсходует 14 литров на 100 километров в смешанном цикле, а другой - 12. Резкие старты, торможение, частая смена полосы движения, обгоны - все эти особенности стиля езды ведут к повышению “аппетита” вашего автомобиля. Но, как бы там ни было, в паспортных данных производитель Lexus GS указывает средний расход 8,9 л/100 км, что значительно ниже фактического.

Откуда берутся такие заниженные цифры? Ответ кроется в лабораторном методе расчета расхода топлива автомобилей NEDC, который далек от реальных условий эксплуатации. Тестируемый автомобиль устанавливают на стенд, запускают двигатель и по химическому составу выхлопных газов специалисты определяют гипотетическое количество переработанного топлива в двигателе. По этому поводу постоянно возникают споры и дискуссии. Ведь производители манипулируют тестом в пользу занижения выхлопов, чтобы отвечать установленным экологическим стандартам. С каждым годом, как отмечает Международный совет по экологически чистому транспорту ICCT, разница между теоретическими и реальными показателями только увеличивается. Европейский союз и другие международные организации в свою очередь бьют тревогу и, с помощью законов, стремятся снизить выбросы в окружающую среду. В связи с этим, на смену устаревшей системе NEDC пришел новый стандарт измерения расхода топлива - WLTP (всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей).

Какой бы совершенной не казалась система, она может показать реальные цифры только при идеальных дорожных условиях и спокойной манере вождения. Но в действительности так бывает очень редко. Если идеально ровный асфальт для вашей местности - редкость, или вы любитель экстремальной езды, то смело добавляйте к заявленным производителем показателям:

- 10-15% - покупая “европейца”;

- 5-10% - американский автомобиль;

- 10% - другие.

Руководствуясь этим правилом, вы узнаете наиболее приближенный расход понравившейся машины. Ведь лучше перестраховаться, чем потом разоряться на заправках.

Источник: automoto.ua