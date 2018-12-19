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Кабмин подготовил серьезный удар по России

19.12.2018 12:00
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Кабмин подготовил серьезный удар по России

Вчера, 18 декабря, Кабинет министров принял решение внести предложения в СНБО по применению ряда санкций к юридическим и физическим лицам, которые осуществляют деятельность в аннексированном Крыму. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, по представлению которого был подготовлен этот документ.

В том числе, известно, что список состоит их 23 человек из-за незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или «участия в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации Крыма и Севастополя». Также в него внесли имена руководителей или учредителей предприятий, привлеченных к строительству моста через Керченский пролив.

В санкционном списке есть также предприятия из России стран Европы, обеспечивающие деятельность ООО «Титановые инвестиции» в Армянске, 14 юридических лиц, задействованных в поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ в Крыму, а также юридические лица, которых привлекли к организации перевозок через порты «Темрюк», «Кавказ» и Керченскую паромную переправу. 



Теги: Россия, Донбасс, Кабмин, санкции
 
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