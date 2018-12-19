Мертвых хоронят в реке: в Крыму разгорелся громкий скандал

19.12.2018 11:30

Оккупанты умудряются создавать проблемы крымчанам не только при их жизни, но и даже после смерти.

Так, жители оккупированных Ялты и Алушты пожаловались на нехватку мест для захоронения.

В связи с этим люди ищут другой выход, например, хоронят усопших в реке, передает "Диалог.UA". В местной "прокуратуре" отмечают, что действительно за три последних года они зафиксировали незаконные захоронения на городском кладбище.

В "ведомстве" добавляют, что сейчас администрация Алушты занимается вопросом выделения участка земли для захоронений. Пока местные "власти" пытаются исправить ужасную ситуацию, в Алуште официально нет территории, где жители могут хоронить своих родственников и близких.

Кроме того, незаконные могилы в реке тоже негде перезахоронить.

Если в Алуште оккупанты хотя бы признали проблему, то в захваченной Ялте незаконные захоронения местное "руководство" не волнуют, поэтому жители продолжают погребать мертвецов фактически прямо в реке, которая впадает в море.



Источник: www.dialog.ua