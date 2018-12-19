МВФ озвучил важнейшее решение по помощи Украине

19.12.2018 14:48

Программа stand-by для Украины была утверждена вчера, 18 декабря, в США. В рамках помощи страна получит 1,4 млрд долларов уже в декабре 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ, передает "Диалог.UA". Ранее в МВФ рассказали, когда Украине ожидать новых кредитов.

Отмечается, что программа будет работать на протяжении 14 месяцев, за это время Украина получит 3,9 млрд долларов. По сообщениям Минфина, первый транш будет предоставлен уже до 25 декабря 2018 года.

Также известно, что второй транш будет в мае, а третий - в конце 2019. Кроме того, сотрудники миссии будут детально отслеживать все пункты меморандума, которые обязалось выполнить украинское правительство. По словам главы Минфина, в 2019 году в Украину также поступят средства от Всемирного банка и ЕС.

Также МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3,5% до 3,3%. На 2019-20 гг. прогноз остался неизменным. Доля инфляции по итогам 2018 выросла на 0,1% и составляет 11%.

Источник: www.dialog.ua