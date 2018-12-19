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На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов
19.12.2018 21:30
Во время обыска на складе одного из предприятий Никополя (Днепропетровская область) полиция обнаружила около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По ее информации, также правоохранители нашли кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали.
«Люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами, подвергали опасности не только себя, но и окружающих», — отмечают в полиции.
Отмечается, что по данному факту уже открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Сейчас полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Днепропетровская область, склад, детонатор
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