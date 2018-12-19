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На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов

19.12.2018 21:30
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На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов

Во время обыска на складе одного из предприятий Никополя (Днепропетровская область) полиция обнаружила около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По ее информации, также правоохранители нашли кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали.

«Люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами, подвергали опасности не только себя, но и окружающих», — отмечают в полиции.

Отмечается, что по данному факту уже открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Днепропетровская область, склад, детонатор
 
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