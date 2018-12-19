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Нацбанк решил ликвидировать «дочку» российского банка
В Национальном банке Украины приняли решение отозвать банковскую лицензию украинской дочки одноименного российского банка ВТБ Банка.
Как передает replyua.net, об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). «Мы сегодня входим в ВТБ Банк как ликвидатор. ... Решение о ликвидации банка спровоцировано тем, что цена за активы ВТБ Банка, предложенная единым претендентом, была ниже, чем оценочная стоимость, ожидаемая Фондом гарантирования вкладов», - сообщили в Фонде.
Ранее стало известно, что в ноябре-2018 НБУ отнес ВТБ Банк к перечню неплатежеспособных. Одновременно с этим, в Нацбанке заверили, что банкротство данного финансового учреждения не окажет влияния на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля финучреждения составляет лишь 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.
Прежде Нацбанк уже отозвал банковскую и генеральную лицензии на проведение валютных операций у БМ Банка, акционером которого является ВТБ.
Теги: Донбасс, Национальный банк, ВТБ Банк
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