НБУ определил судьбу украинской дочки "ВТБ Банка"

19.12.2018 16:10

Национальный банк Украины принял решение о прекращении действия лицензии "ВТБ Банка (Киев)", который является дочерним одноименного банка в России, сообщает ТСН.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка об отзыве лицензии вчера принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в ВТБ Банке как ликвидатор", - рассказали в пресс-службе ФГВФЛ.

По словам представителя Фонда, решение о ликвидации финучреждения обусловлено тем, что цена за активы "дочки" российского банка, предложенная единым претендентом, была ниже оценочной стоимости, ожидаемой ФГВФЛ.

Напомним, ранее Нацбанк отнес украинский "ВТБ Банк" к категории проблемных из-за снижения объема ликвидности и дальнейшим ухудшением финансового состояния. Тогда же НБУ установил для банка срок, во время которого он должен был принять меры для улучшения ситуации.