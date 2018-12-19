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Перенос Рождества в Украине: митрополит Епифаний внес объяснения
Единая церковь имеет свою собственную позицию по поводу ситуации в Украине.
Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в эфире телеканала ICTV объяснил свою позицию касательно переноса Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря.
По его мнению, наша страна пока не готова к такому серьезному шагу, потому как такие радикальные реформы могут привести к новому расколу. Об этом сообщает "Диалог.UA".
"Этим можно внести смуту, этим можно внести раскол, и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь", — подчеркнул Епифаний.
Однако предстоятель не уточнял, поддерживает ли перенос празднования Рождества в более отдаленном будущем. Напомним, предстоятель Украинской православной церкви служил в Михайловском Златоверхом соборе, который теперь имеет статус кафедрального в поместной церкви.
На первой литургии митрополита Епифания (в его новом статусе) присутствовало не меньше журналистов, чем обычных богомольцев: всем хотелось запечатлеть исторический момент. Кроме того, избранный в ходе Объединительного собора новый предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что намеревается приложить немало усилий для возвращения оккупированного Крыма и частично оккупированного Донбасса.
По его словам, новая команда священников будет взвешенно работать на тем, чтобы создать из украинской церкви духовную основу и опору государству. Как сообщал "Диалог.UA", новоизбранный предстоятель Епифаний митрополит Киевский и всея Украины обратился к президенту Украины Петру Порошенко с благодарностью касательно борьбы за независимую православную церковь, подчеркнув, что Томос об автокефалии можно считать вторым крещением Украины.
По его словам, президенту удалось найти взаимопонимание с патриархом Варфоломеем, проявить дипломатические навыки, приложить немало усилий для того, чтобы это произошло.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, праздник, Рождество, религия, митрополит
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