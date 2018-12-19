- Скоро бунт! В "ДНР" безработица достигла небывалых масштабов11:15
- Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей во Львовской области могут закрыть. И вот почему11:04
- Перенос Рождества в Украине: митрополит Епифаний внес объяснения 10:45
- На Донбассе вблизи Новотошковского боевики применили тяжелую артиллерию10:21
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет10:05
- «Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко09:58
- Пенсионные выплаты в среднем возрастут от 17% до 40%09:17
- Предстоятеля новой церкви могут переизбрать: конкурент Епифания раскрыл карты09:01
- Сепаратисты из "ДНР" пригрозили выдуманным врагам из Великобритании08:45
- Порошенко сделал важное заявление о мобилизации в Украине08:15
Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей во Львовской области могут закрыть. И вот почему
Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей во Львовской области "Долгобичув-Угринов", открытый в 2014 году, будет работать до конца 2018, сообщает Интерфакс со ссылкой на интернет-издание Zaxid.net.
"В конце года заканчивается действие пилотного проекта по пешеходному пересечению границы на автомобильном пункте пропуска "Долгобичув-Угринов"… Временный характер обустроенной для пешеходного движения инфраструктуры создает много угроз и не позволяет продлить действие пилотного проекта в его нынешнем виде. Также, учитывая увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом, оправданным является использование автобусных переездов по их прямому назначению", - говорится в сообщении издания во вторник, со ссылкой на польскую пограничную службу.
Львовские пограничники пока не получали официальных документов о закрытии пешеходного перехода в Угринове.
"Действие эксперимента действительно заканчивается. Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем официальные документы от польских коллег. Вероятно, завтра-послезавтра получим все документы и тогда будем знать точно, что будет с этим пунктом", - пояснила ZAXID.NET пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.
В издании также отметили, что открытый в 2014 году пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" предназначен исключительно для пересечения границы автомобильным транспортом. Однако через год после открытия, летом 2015 года, там на 6 месяцев обустроили пеший переход.
"С тех пор действие эксперимента постоянно продолжали. Не исключено, что так может произойти и на этот раз, поскольку часто эксперимент продолжали в последние несколько дней. Однако в официальном сообщении польских пограничников не упоминается о возможности продолжения этого эксперимента", – говорится в сообщении.
По данным пограничников, ежесуточно пешеходным переходом в пункте пропуска "Долгобичув-Угринов" пользуются около 850 человек. Кроме этого пункта пешеходный переход на украинско-польской границе в пределах Львовской есть только в одном месте - в Шегинях.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Польша, Львовская область, граница, пункт пропуска
- Хода нет: протестующие заблокировали КПП на украино-польской границе
- На украинско-польской границе в очередях стоят 1400 автомобилей
- Маленький обман - большие последствия. Мошенник может остаться без машины
- Специальный самолёт везёт пострадавших активистов на лечение в Польшу
- Запахло полным перекрытием границы с Польшей
- Граница с Польшей в ближайшее время будет парализована. Названа проблема, из-за которой станет нельзя выехать в ЕС
- На Донбассе вблизи Новотошковского боевики применили тяжелую артиллерию10:21
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет10:05
- «Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко09:58
- Сепаратисты из "ДНР" пригрозили выдуманным врагам из Великобритании08:45
- В Мариуполе семьи погибших военных получат материальную помощь08:00
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР" 07:05
- Вторжение России в Украину: как узнать, что началось наступление 23:38
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери21:50
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»21:19
- «За счет пенсионеров мы решали проблемы Украины». Экс-глава Донецкой области рассказал об ошибках власти20:49
- Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей во Львовской области могут закрыть. И вот почему11:04
- Перенос Рождества в Украине: митрополит Епифаний внес объяснения 10:45
- Названы самые популярные песни года по версии Shazam10:30
- На Донбассе вблизи Новотошковского боевики применили тяжелую артиллерию10:21
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет10:05
- «Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко09:58
- Илон Маск презентовал первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом09:45
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Пенсионные выплаты в среднем возрастут от 17% до 40%09:17
- Лионеля Месси наградили пятой "Золотой бутсой"09:05
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- Украина выплачивает скорее за мёртвых пенсионеров, чем за живых. ВИДЕО
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»