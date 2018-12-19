Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей во Львовской области могут закрыть. И вот почему

19.12.2018 11:04

Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей во Львовской области "Долгобичув-Угринов", открытый в 2014 году, будет работать до конца 2018, сообщает Интерфакс со ссылкой на интернет-издание Zaxid.net.

"В конце года заканчивается действие пилотного проекта по пешеходному пересечению границы на автомобильном пункте пропуска "Долгобичув-Угринов"… Временный характер обустроенной для пешеходного движения инфраструктуры создает много угроз и не позволяет продлить действие пилотного проекта в его нынешнем виде. Также, учитывая увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом, оправданным является использование автобусных переездов по их прямому назначению", - говорится в сообщении издания во вторник, со ссылкой на польскую пограничную службу.

Львовские пограничники пока не получали официальных документов о закрытии пешеходного перехода в Угринове.

"Действие эксперимента действительно заканчивается. Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем официальные документы от польских коллег. Вероятно, завтра-послезавтра получим все документы и тогда будем знать точно, что будет с этим пунктом", - пояснила ZAXID.NET пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

В издании также отметили, что открытый в 2014 году пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" предназначен исключительно для пересечения границы автомобильным транспортом. Однако через год после открытия, летом 2015 года, там на 6 месяцев обустроили пеший переход.

"С тех пор действие эксперимента постоянно продолжали. Не исключено, что так может произойти и на этот раз, поскольку часто эксперимент продолжали в последние несколько дней. Однако в официальном сообщении польских пограничников не упоминается о возможности продолжения этого эксперимента", – говорится в сообщении.

По данным пограничников, ежесуточно пешеходным переходом в пункте пропуска "Долгобичув-Угринов" пользуются около 850 человек. Кроме этого пункта пешеходный переход на украинско-польской границе в пределах Львовской есть только в одном месте - в Шегинях.

Источник: https://from-ua.com