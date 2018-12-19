Предстоятеля новой церкви могут переизбрать: конкурент Епифания раскрыл карты

19.12.2018 09:01

Церковь в Украине может обрести нового руководителя

Предстоятель Православной церкви Украины может быть переизбран в любой момент.

В этом в уверен митрополит Луцкий и Волынский (УПЦ КП) Михаил.

Священнослужитель отметил, что он не отказывается от желания стать главой единой украинской церкви.

«Выборы могут состояться хоть завтра. Для этого может быть несколько причин — смерть предстоятеля, отказ его от должности. Факт того, что он молодого возраста — не гарантия, что надолго останется в должности», — высказал свою точку зрения служитель церкви Михаил.

Также священник объяснил причину, по которой он снял свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой церкви. По его словам, на Соборе он несколько раз встречался с президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом.

«Я принял во внимание то, что ждет нас в будущем, а это разделение, несколько православных церквей, обвинения Константинопольского патриарха в том, что зря с нами связался, обвинения русских в том, что мы здесь не способны разобраться. И я решил снять свою кандидатуру в пользу единой украинской церкви», — подчеркнул священнослужитель.

Ранее мы сообщали, что появились фото особняка Епифания под Киевом. Его владения разместились в Киевской области — в селе Святопетровское (Киево-Святошинский район).

На улице, где находится особняк владыки, почти все дома-недострои. Раньше на этом месте было поле, потом его отдали под застройку. Усиленной охраны или будки со сторожем пока что нет. На улице есть шлагбаум, но он открыт.

Дом Епифания выбивается из общего ансамбля улицы ярко-желтым цветом. Двор обнесен невысоким забором. Внутри, помимо основного дома, есть несколько построек по типу гостевого домика и хозяйственного помещения. Улица тщательно почищена от снега и машины по ней свободно ездят. Соседи у Епифания только только с одной стороны. С другой — пустой участок.

Как свидетельствует выписка из реестра недвижимого имущества, площадь дома составила 206 квадратных метров. Тут же у владыки есть два участка — 0,9 и 0,7 гектара для ведения приусадебного хозяйства. Сегодня недвижимость в этом месте продается от 500 долларов за квадратный метр. Таким образом, дом главы новосозданной украинский церкви может стоить минимум 100 тысяч долларов (больше 2,77 миллиона грн).

Источник: politeka.net