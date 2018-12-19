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Судья Зайцевой вынес скандальный вердикт: «Не виновна»
Судья Киевского районного суда Харькова Виктор Попрас, который ведет дело Алены Зайцевой, оправдал девушку, которая убила своего возлюбленного, пишет Политека.
Документ с оправдательным вердиктом от судьи, ведущего дело Алены Зайцевой, уже опубликован в Едином реестре судебных решений.
Убийство произошло еще два года назад. Согласно информации следствия, 20 апреля 2016 года харьковчанка, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришла к своему знакомому. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина выхватила пистолет и в упор выстрелила в мужчину из револьвера под патрон Флобера. Пуля задела сердце и печень. Раненый умер, а преступница убежала.
Позже девушка отрицала свою причастность к убийству. По ее словам, они встречались с погибшим, и накануне трагедии должна была забрать у него модем, но из-за плохого самочувствия встречу перенесли. Когда на второй день она приехала, дверь ей никто не открыл. Она писала смс и отправляла голосовые сообщения, а потом пошла в сторону Ботанического сада. Вечером мать погибшего позвонила ей и сообщила, что ее сын убит.
Уже вскоре девушку вызвали в Киевский райотдел полиции. По ее словам, из нее буквально выбили признание в убийстве и заставили написать все под диктовку, а адвоката предоставили уже тогда, когда получили на руки признательные показания.
Мать подозреваемой на суде заявила, что ее дочь не употребляет наркотики, а отец рассказал о телесных повреждениях у дочери после пребывания в полиции.
В свою очередь мать жертвы не верит ей. По ее словам, у девушки бил магнитный ключ от подъезда, а ее сын говорил, что та имеет оружие.
Не на пользу подозреваемой были и данные осмотра ее телефона. В день убийства она звонила жертве на мобильный и домашний, а также писала sms-сообщения. В 10:20 она попросила мужчину вынести ей нужный предмет и до 10:49 находилась в зоне покрытия мобильной станции у его дома. Смерть парня, по данным экспертизы, наступила между 10:30 и 13:00. При этом последнее сообщение любовница отправила погибшему в 14:49.
Следователи также указали на тот факт, что погибший вышел к потенциальному убийце в одних трусах, а, значит, был хорошо с ним знаком.
В октябре 2017 года судья Наталья Бородина признала девушку виновной и приговорила к восьми годам лишения свободы, однако ни прокуратура, ни адвокат не согласились с данным решением и подали апелляции. В январе Апелляционный суд Харьковской области постановил снова рассмотреть дело в первой инстанции.
Во время повторного разбирательства девушка уточнила, что хотела помириться с возлюбленным, потому слала ему сообщения. А еще она шла на маникюр к подруге, которая живет в зоне действия тех же базовых станций, что и погибший.
Отец и адвокат подсудимой рассказали, что их не пускали в отделение полиции, когда там находилась подозреваемая, а жалобы в прокуратуру не дали результатов.
Суд учел, что нахождение девушки в тамбуре в момент убийства не доказано, а биологические образцы для экспертизы были взяты с нарушениями. Заслушав все стороны и рассмотрев материалы дела, судья Виктор Попрас вынес девушке оправдательный приговор.
Теги: Донбасс, девушка, суд, убийство, оправдание
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