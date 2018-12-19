Украинцев в аптеках теперь будут обслуживать роботы

19.12.2018 12:55

Практически во всем мире уже используются, так называемые роботы-аптекари. Это специальная робототехника, которая способна заменить собой провизоров. Сегодня, эта технология пришла и в Украину, сообщает replyua.net.

В настоящее время такую продвинутую технологию внедрили всего лишь несколько аптечных сетей, работающих на территории Украины: «Аптека низких цен», «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка» и «Благодия». Благодаря роботам Pharm Bot, которые, кстати, производятся в Украине, вышеуказанные аптеки значительно улучшают свои показатели.

Pharm Bot – это уникальный механизм, благодаря использованию которого можно существенно оптимизировать работу любой аптеки. Так, к примеру, покупателям, пришедшим в роботизированную аптеку, больше нет необходимости стоять в очереди. Дело в том, что вскоре после получения информации, Pharm Bot направляется на склад и привозит оттуда препарат, заказанный покупателем. Он выдает его через специальное окно в самые короткие сроки, а именно, за семь секунд. Такое положение вещей значительно сокращает время ожидания. В свою очередь, провизор может провести детальную консультацию каждого покупателя роботизированной аптеки.