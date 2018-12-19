Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцы переходят на крупы

19.12.2018 18:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцы переходят на крупы

За 9 месяцев 2018 года украинцы потребили 53 тыс. т макарон. За аналогичный период прошлого года потребление составило 52,6 тыс. т.

В январе-сентябре этого года украинцы потребили 97,2 тыс. т круп против 91,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года.

За год выросло на 10,9% потребления картофеля. Составило 64,9 тыс. т.

В Украине с начала осени активно дешевела гречка.

Цена упала на 1,1 грн за кг.

Килограмм стоит меньше 20 грн. В 2015-2016-х гречка стоила рекордно дорого - 55 грн за кг.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, украинцы, подорожание, продукты, крупа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх