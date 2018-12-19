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Украинцы переходят на крупы
19.12.2018 18:02
За 9 месяцев 2018 года украинцы потребили 53 тыс. т макарон. За аналогичный период прошлого года потребление составило 52,6 тыс. т.
В январе-сентябре этого года украинцы потребили 97,2 тыс. т круп против 91,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года.
За год выросло на 10,9% потребления картофеля. Составило 64,9 тыс. т.
В Украине с начала осени активно дешевела гречка.
Цена упала на 1,1 грн за кг.
Килограмм стоит меньше 20 грн. В 2015-2016-х гречка стоила рекордно дорого - 55 грн за кг.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, украинцы, подорожание, продукты, крупа
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