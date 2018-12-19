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В «ЛНР» обнаружены трупы мужчины и женщины
19.12.2018 14:00
Эксперты группы «Информационное сопротивление» сообщают, что на неподконтрольной территории Луганщины периодически находят тела без видимых причин смерти. Об этом эксперты сообщают в соцсети.
Как стало известно, 12 декабря в неподконтрольном Украине Алчевске без признаков насильственной смерти были найдены тела женщины 1951 г. р. и мужчины 1969 г. р. Кроме того, в этот же день скоропостижно скончался местный житель 1982 г. р.
Также, в неподконтрольном Украине поселке Дубовский нашли труп мужчины 1981 г. р.
В «ИС» добавили, что 12 в неподконтрольных Ровеньках женщина 1974 г. р. обратился в «МВД ЛНР» с заявлением о том, что 4 декабря из дома ушел и не вернулся ее сын 1995 г. р.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, женщина, мужчина, убийство, ЛНР
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