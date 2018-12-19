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Войска РФ у границ Украины: Грымчак рассказал об эвакуации
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, комментируя скопления российский войск и техники вблизи украинской границы заявил, что украинское правительство в срочном порядке отрабатывает сценарий быстрой эвакуации граждан нашего государства. Об этом он рассказа во время интервью изданию Обозреватель, передает replyua.net.
Как утверждает политик, в свете последних событий, не исключается, что Москва сможет осуществить полномасштабное наступление, поэтому Украина сделала первый шаг – ввела военное положение.
«Другое дело, что последние шаги, которые были сделаны президентом, правительством, Верховной Радой, обращение к мировому сообществу, голосования на Генассамблее ООН, поддержка Украины со стороны ЕС, продолжение старых и разработка новых санкций против РФ, дает надежду на то, что мы сделали все предупредительные шаги для того, чтобы такое развитие событий было менее вероятным», - отметил замминистра. Он также подчеркнул, что украинская власть особое внимание уделяет Донецкой и Луганской областям. В случае чего, жители этих регионов будут экстренно эвакуированы.
«Мы уже пережили несколько волн переселений, условно говоря, с начала года где-то около 200 тыс. человек покинули территорию ОРДЛО и сегодня проживают на подконтрольной Украины территории. У нас есть несколько городков для принятия временно перемещенных лиц. Я думаю, что сегодня будут отработаны такие возможности со стороны ГСНС и других структур. Мы готовы принять и разместить какую-то часть людей», - отметил Грымчак.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, войска, эвакуация
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