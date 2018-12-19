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Волкер призвал не продлевать военное положение
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что очень важно не продлевать действие военного положения в 10 областях страны.
Об этом он сказал на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает пресс-служба парламента, передает УП.
В частности, Парубий сказал Волкеру, что Украина нуждается в новейшем вооружении, которое бы позволило более эффективно защищать границы страны и рассчитывает в этом вопросе на поддержку США.
"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - сказал Волкер, отметив, что очень важно не продолжать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов.
Комментируя введение военного положения, Парубий подчеркнул, что решение было важным для координации действий между гражданскими и военными администрациями.
"Мы не знаем о том, когда и как могут произойти провокации, поэтому должны быть готовы к ним в полной мере. Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы", - подчеркнул председатель ВР.
Парубий заверил, что президентские выборы состоятся в срок, а введение военного положения в приграничных районах, "это были превентивные меры приведения обороны до полной готовности, не было введено комендантского часа или ограничений, которые бы повлияли на свободу человека".
Также Волкер сообщил, что в январе 2019 года конгресс США заслушает информацию о выделении 125 млн долл. военной помощи Украине - половины помощи на следующий год.
"У Америки есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны", - сказал Волкер.
Теги: Украина, США, Донбасс, военное положение
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