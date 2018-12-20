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Для чего РФ собирается раздавать паспорта украинцам и белорусам – названы причины
Власти России приняли закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения паспорта РФ гражданами Украины и Беларуси. Журналист "24 канала" назвал 2 громкие причины, зачем это нужно Российской Федерации.
В этот вторник депутаты Госдумы приняли закон, который позволяет предоставлять гражданство фактически любому, кто разговаривает на русском языке. Упрощенная процедура ему позволит сделать это. Журналист "24 канала" Алексей Чибисов в своей статье попытался ответить на вопрос о том, для чего это нужно Российской Федерации, передает издание "Диалог.UA".
"Как известно, Россия говорит о необходимости защиты людей, говорящих на русском языке уже 5-й год. Но тот факт, что эти люди начинают говорить на другом языке, чтобы предотвратить войну, Россию никак не смущает", - написал в самом начале Чибисов. Журналист сослался на то, что России необходимы механизмы влияния, чтобы завоевать определенный ряд стран. Именно здесь, по словам Чибисова, становятся выгодными фейковые граждане РФ, которых впоследствии можно задержать за несуществующие злодеяния, обвинив их в сотрудничестве с СБУ. "Более того, существует еще одна причина данного закона – оккупация территорий. Именно так и начинается расшатывание региона, как это происходит в Беларуси. Таким же был сценарий и Донбасса, когда пророссийские граждане Украины отказывались от своего гражданства и получали паспорта РФ", - подытожил Чибисов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, закон, Беларусь, СБУ, гражданство, паспорт, Госдума
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