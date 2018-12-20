Юрий Бойко: Команда ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ добилась возвращения льгот ветеранам Великой Отечественной

20.12.2018 18:55

Конституционный Суд Украины признал неконституционными решения парламента, принятые в законе №76-VIII 28 декабря 2014 года, которыми ветеранов войны – участников Великой Отечественной войны, людей, имеющих особые заслуги перед Родиной, – лишили льгот и компенсаций. Основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко назвал это решение КСУ результатом слаженной работы депутатов-оппозиционеров и ветеранских организаций.

«Восстановление льгот и компенсаций для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, людей, имеющих особые заслуги перед Родиной – это еще одна победа оппозиции в борьбе против бездумных и антисоциальных действий власти. Закон, проголосованный парламентским большинством в декабре 2014 года, фактически разделил ветеранов на две группы: «хороших» ветеранов АТО, у которых никаких преференций никто не отбирал, и «плохих» ветеранов Великой Отечественной, чей подвиг власть усиленно старается забыть», – заявил Юрий Бойко.

«Всех, кто победил нацизм, кто отстроил Украину, лишили даже того минимума льгот, который у них был, в частности права на бесплатный проезд в городском транспорте и на санаторно-курортное лечение. «Разумеется, мы не могли мириться с таким вопиющим попранием закрепленных в законах прав людей. Наша коллега, народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Наталия Королевская инициировала подачу представления в Конституционный Суд. И вот, спустя три года, законные требования были удовлетворены, и справедливость по отношению к этим людям восторжествовала», — подчеркнул Юрий Бойко.

Юрий Бойко отметил, что такое решение КСУ – это еще одна победа команды оппозиционеров в борьбе за защиту прав граждан.

«Мы защитили шахтеров и чернобыльцев, сейчас вернули льготы ветеранам. Мы будем и дальше продолжать борьбу за восстановление социальной справедливости, за то, чтобы все украинские граждане могли нормально жить. Придя к власти, мы отменим все антисоциальные «реформы», вернем людям право говорить и слышать на родном языке, не позволим переписывать историю в угоду временщикам. А экономика страны, наконец, начнет работать на благо людей, а не чиновников и политиканов», – заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ была создана 9 ноября, когда сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании объединения. Спустя неделю Вадим Рабинович отказался от выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы, и единым кандидатом от оппозиции был выдвинут Юрий Бойко.

Согласно последнему опросу Института анализа и прогнозирования, рейтинг Юрия Бойко составляет 13,1%. Выше рейтинг только у Юлии Тимошенко – 24,5% (среди тех, кто определился с выбором). ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ получила поддержку 13,5% избирателей (второе место после «Батькивщины»).