Предательский поступок Монтян на российском ТВ возмутил Украину. ВИДЕО

20.12.2018 22:31

Украинцы в социальных сетях устроили скандал из-за предательского заявления украинской активистки и юриста Татьяны Монтян, которая в студии российского ТВ публично встала на сторону России в конфликте в Азовском море.

Фрагмент видео с наглым заявлением Монтян про украинских моярков был опубликован накануне. Взявшая слово Монтян на радость российским ведущим в студии назвала украинские катера "лоханками", которые российские военные должны были отогнать в море "к чертовой матери", передает dialog.ua.

"Лоханки - это украинский флот?" - издеваясь, задала вопрос Скабеева. "Это вот эти три корыта, которые вы в проливе захватили", - ответила Монтян. - Я считаю, что их нужно было отогнать к чертовой матери и не нарываться на санкции, но вы повелись на провокацию Пети".

Украинцы в социальных сетях возмущены тем, как Монтян предательски поддержала Россию и публичного унизила Украину на глазах радостных россиян.

Часть аудитории призывает ее остаться в России и не возвращаться в родную страну.