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Путин пугает Украину "кровавой перспективой": президент РФ возмущен поступком Порошенко
Президент России Владимир Путин закатил настоящую истерику во время пресс-конференции из-за ситуации с получением автокефалии Украинской православной церковью, сделавшей УПЦ независимой от Москвы.
Путин возмущен сложившейся ситуацией и заявляет, что Украинское государство напрямую вмешалось в дела церкви, намекая на активное участие в вопросе президента Петра Порошенко, передает dialog.ua.
Российский лидер пугает Киев перспективой "кровавого характера" в связи с переделом религиозной собственности. По мнению Путина, новая украинская церковь является "раскольнической".
Более того, тот факт что государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с предстоятелем объединенной Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием, возмутил Путина, назвавшего это "недопустимой вещью".
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, церковь, Порошенко, автокефалия
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