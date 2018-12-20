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"Только уголовное дело", - Путин резко ответил по обмену пленных моряков Украины, переведя стрелки на Медведчука
Вопрос про обмен военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, может быть рассмотрен, по мнению лидера Российской Федерации Владимира Путина, только после завершения уголовного дела.
Глава Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос про обмен военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в ходе Большой пресс-конференции, передает "Диалог.UA".
Лидер РФ был вынужден дать ответ на неудобный вопрос от украинского журналиста Романа Цимбалюка касательно обмена захваченных в Черном море военнослужащих Украины. "Обменом мы занимались все время. Господин Медведчук по поручению Порошенко это делал и недавно тоже приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе", - заявил Путин.
По его словам, вопрос обмена плененных моряков может быть решен только по результатам уголовного разбирательства. "Но эти вопросы можно будет решать по завершении уголовного дела", - резюмировал хозяин Кремля, отказавшись в очередной раз признать захваченных моряков военнопленными.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, моряки, уголовное дело, Медведчук, обмен пленными
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