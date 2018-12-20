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"Украина начала войну на Донбассе" - как на ток-шоу Скабеевой вспыхнул громкий скандал из-за Украины. ВИДЕО

20.12.2018 17:20
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"Украина начала войну на Донбассе" - как на ток-шоу Скабеевой вспыхнул громкий скандал из-за Украины. ВИДЕО

В прямом эфире российского ТВ разгорелся грандиозный скандал из-за Украины и войны на Донбассе, во время которого ведущие и гости программы "60 минут" прямо в эфире перешли на крики и бурное выяснение отношений.

Взявший слово российский политолог Владимир Корнилов обвинил Украину в войне на Донбассе и в более 10000 погибших на востоке страны, передает dialog.ua.

Он заявил, что в мае 2014 года именно Украина отправляла бронетехнику и танки на Донбасс, при этом со стороны "ДНР" и России танков якобы не было. "Россия начала войну на Донбассе! Да это неправда, неправда! Это знают абсолютно все!" - практически хором произнесли Скабеева и Корнилов.

Однако взявший ответное слово российский политик Леонид Гозман в блестящей манере разгромил российских пропагандистов в студии, прямо обвинив власти РФ в отправке российских солдат на Донбасс и в Сирию.

Украинцы поражены смелостью Гозмана, который в жесткой и бескомпромиссной манере поддержал Украину в прямом эфире.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, скандал, танки, бронетехника
 
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