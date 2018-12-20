- Зачем РФ наращивает свой военный потенциал – Путин дал странный ответ18:10
- "Украина начала войну на Донбассе" - как на ток-шоу Скабеевой вспыхнул громкий скандал из-за Украины. ВИДЕО17:20
- Военные силы РФ на границе с Украиной приведены в готовность и способны напасть в любой момент. ВИДЕО15:18
- Пойдет ли Россия на открытую войну в Украине или выберет гибридный конфликт: прогноз экс-замгенсека НАТО14:38
- Для чего РФ собирается раздавать паспорта украинцам и белорусам – названы причины13:59
- Украина сможет уничтожать корабли на расстоянии в 300 км: Турчинов рассказал о грозном оружии13:01
- В Украине разрешили делать перепланировку помещений без получения разрешений11:20
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
"Украина начала войну на Донбассе" - как на ток-шоу Скабеевой вспыхнул громкий скандал из-за Украины. ВИДЕО
В прямом эфире российского ТВ разгорелся грандиозный скандал из-за Украины и войны на Донбассе, во время которого ведущие и гости программы "60 минут" прямо в эфире перешли на крики и бурное выяснение отношений.
Взявший слово российский политолог Владимир Корнилов обвинил Украину в войне на Донбассе и в более 10000 погибших на востоке страны, передает dialog.ua.
Он заявил, что в мае 2014 года именно Украина отправляла бронетехнику и танки на Донбасс, при этом со стороны "ДНР" и России танков якобы не было. "Россия начала войну на Донбассе! Да это неправда, неправда! Это знают абсолютно все!" - практически хором произнесли Скабеева и Корнилов.
Однако взявший ответное слово российский политик Леонид Гозман в блестящей манере разгромил российских пропагандистов в студии, прямо обвинив власти РФ в отправке российских солдат на Донбасс и в Сирию.
Украинцы поражены смелостью Гозмана, который в жесткой и бескомпромиссной манере поддержал Украину в прямом эфире.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, скандал, танки, бронетехника
- Цимбалюк о россиянах на Донбассе: Почему они увольняются вместе с танками?
- Українська розвідка виявила на цьому тижні на Донбасі рекордну з початку року кількість "Градів" окупантів
- Бутусов: "Война будет долгой - РФ не собирается добровольно освобождать украинскую землю"
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?
- Новая порция хороших новостей для Украины и плохих для России
- В России на словах "Украина и Россия - друг без друга нам нельзя" рухнула сцена
- В «ДНР» «ГАИ» будет проверять уплату налогов на транспортные средства17:42
- «Дрожат окна». Жители ОРДО испуганы громкими «учениями» членов НВФ16:58
- Ходаковский впервые рассказал о переговорах с Ахметовым в Донецке: "Я предупредил, Россия придет на Донбасс..."16:41
- В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем16:19
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ16:02
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса15:39
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»15:01
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- Зачем РФ наращивает свой военный потенциал – Путин дал странный ответ18:10
- В «ДНР» «ГАИ» будет проверять уплату налогов на транспортные средства17:42
- "Украина начала войну на Донбассе" - как на ток-шоу Скабеевой вспыхнул громкий скандал из-за Украины. ВИДЕО17:20
- «Дрожат окна». Жители ОРДО испуганы громкими «учениями» членов НВФ16:58
- Ходаковский впервые рассказал о переговорах с Ахметовым в Донецке: "Я предупредил, Россия придет на Донбасс..."16:41
- В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем16:19
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ16:02
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса15:39
- Военные силы РФ на границе с Украиной приведены в готовность и способны напасть в любой момент. ВИДЕО15:18
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»15:01
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных