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Военные силы РФ на границе с Украиной приведены в готовность и способны напасть в любой момент. ВИДЕО
Военные подразделения РФ могут атаковать Украину в любой момент.
Такое заявление сделал представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий, который сослался на усиление военных сил России около украинских границ.
Войска Российской Федерации, которые расположились близко к Украинскому государству, уже закончили оперативную подготовку. Подразделения имеют авиацию - они могут приступать к наступательным операциям против Украины.
Эти слова были сказаны представителем Главного управления разведки Министерства обороны Вадимом Скибицким, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на ГУР Украины.
Особенно встревожило разведку то, что Российская Федерация всерьез занялась подготовкой авиации. РФ восстановила и модернизировала собственные военные аэродромы, на которых уже были развернуты подразделения с частями, обслуживаемые передовой военной техникой.
Представитель ГУР Украины считает, что военные силы Российской Федерации у границ с Украиной расположились для того, чтобы начать наступательную операцию на украинскую землю. Однако он не называл никаких дат, когда это может произойти.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, атака, разведка, граница, Минобороны, ГУР
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