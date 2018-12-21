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МВФ перечислил первый транш по новой программе: Украина установила рекорд за последние 5 лет
Сегодня случилось то, чего так долго ждали украинские власти и все государство, поскольку новый транш не только спас Украину от дефолта, но и помог значительно укрепиться национальной экономике.
Пресс-служба Национального банка Украины сообщает, что МВФ перечислил первый транш Украинскому государству в рамках сотрудничества, которое осуществляется по новой программе под названием Stand-By, уведомляет "Диалог.UA".
В регуляторе отметили, что транш, который был перечислен Украине, составляет 1,4 миллиарда долларов США. Также в НБУ уведомили, что поступление финансовых средств от Международного валютного фонда стало катализатором для роста международных резервов страны до 20,1 миллиарда американских долларов. Сегодня в Национальном банке Украины дали исчерпывающий ответ на вопрос о том, зачем Украинскому государству нужны кредит от МВФ.
Ранее Международный валютный фонд показал текстовый документ, в котором были перечислены условия для получения Украиной нового транша.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, МВФ
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