Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов

21.12.2018 20:33

Новый год 2019 - это год Свиньи. Чтобы задобрить символ наступающего года, астрологи рекомендуют поставить на праздничный стол блюда с добавлением овощей, фруктов и орехов. "Сегодня" делится несколькими рецептами салатов.

Легкий салат с авокадо и креветками

Ингредиенты:

Огурцы - 5-6 шт.

Авокадо - 1 шт

Креветки крупные сырые - 8-9 шт.

Соль

Черный перец

Белый бальзамический уксус - 1ст.л.

Оливковое масло - 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Огурцы очистить от кожуры, разрезать вдоль, вынуть семена, порезать крупными полукольцами.

Авокадо разрезать пополам, удалить кость, почистить, порезать крупными полукольцами, положить к огурцам, сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Креветки сырые очистить от панциря, разрезать вдоль пополам, очистить от кишечной вены.

Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить креветки с обеих сторон до готовности (не больше минуты с каждой стороны, как только мясо становится непрозрачным и местами розовым, креветки готовы).

Креветки немного остудить и переложить вместе с остатками масла со сковороды в миску с салатом. Слегка посолить и поперчить.

Подавать можно теплым или полностью остывшим с ароматными хрустящими тостами из чиабатты или багета.

Салат Нисуаз по рецепту Джулии Чайлд

Ингредиенты на 4-6 порций:

Салат Айсберг - 1 шт.

Тунец консервированный - 2 банки

Картофель - 500 г

Фасоль стручковая - 200 г

Лук красный - 1 шт.

Яйца - 3 шт.

Томаты черри или обычные - 100 г

Маслины - 90 г

Масло оливковое - 8 ст.л.

Винный уксус (или белый бальзамический) - 2 ст.л.

Горчица - 1 ч.л.

Анчоусы - 12 шт.

Каперсы - 1 ч.л.

Чеснок - 2 зубчика

Розмарин - 1 веточка

Тимьян - 10 веточек

Рецепт приготовления:

Чистим, моем и варим картофель до готовности, сливаем воду и даем картофелю слегка остыть. Режем средним кубиком.

Фасоль отправляем в кипяток на пару минут. Если фасоль свежая, а не мороженая, то хорошо промываем ее, отсекаем края и разрезаем стручки пополам.

Яйца отвариваем до готовности, остужаем, очищаем и режем на 4 части.

Томаты черри разрезаем пополам.

Красный лук шинкуем тонкой соломкой.

Салат Айсберг обмываем и разрываем на крупные куски.

Для соуса смешиваем треть маслин с анчоусами, каперсами, винным уксусом, горчицей, чесноком, пряными травами и оливковым маслом, пробиваем смесь блендером.

Половину соуса перемешиваем картофелем и фасолью, другую половину - с салатными листьями.

На дно тарелки выкладываем салат, сверху картофель с фасолью, на вершине тунец. Распределяем яйца, томаты, маслины и красный лук так, как больше нравится.

Салат из курицы, груши и сыра

Ингредиенты:

1 куриное филе

1 груша

80-100 г зеленого салата

Горгонзола - по вкусу

Оливковое масло

Сливочное масло

Соль, черный перец

Рецепт приготовления:

Грудку необходимо заранее отварить или запечь. Например, в фольге в духовке.

Грушу, очищенную и нарезанную маленькими кусочками, немного карамелизируем, обжаривая в сковороде с небольшим количеством сливочного масла.

На подушку из зеленого салата выкладываем куриную грудку, порезанную небольшими кусочками. Сверху кладем карамелизированную грушу и кусочки сыра.

Приправляем солью и черным молотым перцем и сбрызгиваем оливковым маслом. Приятного аппетита!

Салат из хурмы, мандаринов и сыра

Ингредиенты:

6-7 мандаринов без косточек

2 больших медовых хурмы

200 г мягкого козьего сыра

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

2 ч.л. меда

1 ч.л. дижонской горчицы

1 ст.л. лимоного сока

3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)

Рецепт приготовления:

Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам.

Очищенную хурму нарезать средними кусочками.

Перемешать все ингредиенты для заправки.

Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр.

Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.

Салат из курицы c авокадо и гренками

Для заправки:

1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот

2 столовые ложки лимонного сока

1/4 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки молотого черного перца

1/2 чашки майонеза

1/2 чашки пахты, сметаны или йогурта

2 столовые ложки измельченного зеленого лука

Для чесночных тостов:

4 кусочка хрустящего деревенского хлеба

2 столовые ложки оливкового масла

1 зубчик чеснока, очищенный

Для салата:

2 кочана салата ромен, листья порвать руками

2 чашки нарезанной готовой курицы

2 средних спелых авокадо, нарезанных

небольшой кусочек пармезана (около 30 г), натертый овощечисткой

Рецепт приготовления:

Сделайте заправку: в небольшой миске или банке с крышкой смешайте лук-шалот, лимонный сок, соль и перец. Дайте постоять 5 минут. Влейте майонез и пахту и взбейте венчиком (или положите крышку на банку и встряхните). Добавьте зеленый лук. Попробуйте, добавьте больше соли и перца, если это необходимо.

Сделайте чесночные тосты: разогрейте духовку до 180 С. Смажьте ломтики хлеба маслом и выложите на противень для выпечки. Запекайте 12-15 минут, пока не появится румяная корочка. Достаньте из печи и остудите. Натрите каждый ломтик чесноком.

Разложите салатные листья на 4 тарелки. Выложите сверху авокадо, курицу и пармезан. Полейте салат заправкой и подавайте с чесночными тостами.

Источник: https://from-ua.com