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Новый проход Украины через Керченский пролив: назван способ победы над Россией

21.12.2018 08:15
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Новый проход Украины через Керченский пролив: назван способ победы над Россией

Украинский эксперт рассказал о главных преимуществах Украины, с помощью которых можно одержать победу над агрессором.

Военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение, что новая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив должна осуществляться с сопровождением НАТО. По его словам, при таком раскладе Россия не сможет пойти на конфронтацию, потому как ей будет сложно тягаться с более сильным противником. Об этом сообщает "Апостроф", передает "Диалог.UA".

Он добавил, что в случае, если Керченский пролив снова заблокируют, украинским кораблям не стоит ждать наступления темноты, когда они неэффективны против преобладающих сил противника. По его словам, этот риск может быть оправдан лишь демонстрацией Украиной того факта, что она является жертвой агрессии РФ. Однако это все равно не оправдывает угрозу для человеческих жизней и захвата техники.

Напомним, Россия может получить серьезный удар за нападение на украинские катера в Азовском море - Сенат США выступил за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации украинских судов. К такому шагу президента Дональда Трампа призвала почти половина американских сенаторов, которые возмущены ситуацией в акватории пролива.

Стало известно, что авторы резолюции считают необходимым дать жесткий ответ на действия Москвы в Азовском море в конце ноября, когда российские военные осуществили захват 3 украинских катеров с моряками на борту.

Резолюция была подготовлена главой комитета по национальной безопасности, республиканцем Роном Джонсоном. Примечательно, что в разработке резолюции принимали участие и демократы, а республиканский сенатор дополнительно возглавляет подкомитет сената по безопасности в Европе.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО, конфликт, Керченский пролив
 
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