Президент Беларуси Александр Лукашенко сможет продержаться у власти лишь до 2020-2021 года, а дальше его свергнут. В это же время "снесут" и Назарбаева в Казахстане.

Об этом сообщает астролог Влад Росс.

Пока Лукашенко и Назарбаев будут находиться у власти, в их странах не будет происходить кардинальных изменений. Хотя многие говорят о возможном вторжении Путина в Беларусь, астролог считает такой сценарий маловероятным.

Путин, по заверению Росса, считает. Что Беларусь и так ему полностью подчиняется, а значит не имеет смысла ее аннексировать. По сути, Путин и так уже захватил Беларусь – "гибритно".

Российские войска могут спокойно находиться на белорусско-украинской границе и в любой момент по приказу Путина начнут наступление и захват украинских территорий.

"Приказ Путина – и через полдня танки будут уже в Киеве", - отмечает астролог.

Лукашенко, по мнению Росса, не станет перечить Путину, так как полностью зависит от него в финансовом плане, а также в сфере нефти и газа. При этом Лукашенко пытается маневрировать и угождать России и Европе.