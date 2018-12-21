Порошенко подвел итоги военного положения в Украине

21.12.2018 07:12

Сегодня президент Украины Петр Порошенко провел встречу с бойцами 72-й механизированной бригады ВСУ, которые занимаются выполнением боевых задач в районе проведения ООС на территории Донбасса.

В ходе данной встречи президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние три недели линия обороны украинского государства была максимально укреплена, а украинские бойцы в любое время готовы отвечать на провокации со стороны российского агрессора, сообщает "Диалог.UA".

Также Порошенко выразил слова благодарности воинам из 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины за их неоценимый вклад в защиту украинского государства от российских войск.

Сегодня украинский президент Петр Порошенко назвал точное количество вооружений и войск страны-агрессора, скопившихся у границ Украины. Ранее Порошенко дал обещание всей стране о том, что уже совсем скоро будет освобожден Донбасс.



Источник: www.dialog.ua