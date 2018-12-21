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Порошенко подвел итоги военного положения в Украине
Сегодня президент Украины Петр Порошенко провел встречу с бойцами 72-й механизированной бригады ВСУ, которые занимаются выполнением боевых задач в районе проведения ООС на территории Донбасса.
В ходе данной встречи президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние три недели линия обороны украинского государства была максимально укреплена, а украинские бойцы в любое время готовы отвечать на провокации со стороны российского агрессора, сообщает "Диалог.UA".
Также Порошенко выразил слова благодарности воинам из 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины за их неоценимый вклад в защиту украинского государства от российских войск.
Сегодня украинский президент Петр Порошенко назвал точное количество вооружений и войск страны-агрессора, скопившихся у границ Украины. Ранее Порошенко дал обещание всей стране о том, что уже совсем скоро будет освобожден Донбасс.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Порошенко
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