Рада продлила мораторий на продажу земли

21.12.2018 12:09

Верховная Рада Украины сегодня приняла закон, которым запрещает отчуждение земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года. Соответствующий законопроект № 9355−5 был принят нардепами сегодня во время вечернего заседания парламента.

Данное решение поддержал 231 депутат. Как стало известно, в парламенте было зарегистрировано 16 законопроектов, которые предлагали продлить мораторий на продажу земли на разные сроки.

На сегодняшний день в Украине действует запрет на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель. При этом владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, поэтому единственным способом передачи земли для пользования другим лицам является заключение договора аренды.

Источник: https://donpress.com