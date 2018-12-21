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Савченко дали время до 19 февраля на изучение материалов ее обвинения
Защиту народного депутат Надежды Савченко поставили перед фактом в Шевченковском райсуде, что их подзащитная до девятнадцатого февраля 2019 года должна изучить материалы касательно ее обвинения. Эту информацию предоставила сестра Н. Савченко в Facebook.
В ее сообщении написано о том, что адвокатам Надежды удалось ограничить срок ознакомления с материалами дела до 19 февраля следующего года. Мера пресечения содержание под стражей продлена райсудом до 15 февраля 2019 года включительно. А еще 22 марта с нардепа Савченко была снята депутатская неприкосновенность и парламент разрешил взять под стражу подозреваемую.
До этого Н. Савченко должна была находиться под стражей по решению Шевченковского райсуда до 23 декабря этого года. Однако райсуд решил продлить ее пребывание под стражей до 15 февраля, несмотря на, что ее защита просила заменить эту меру на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета, а 10 граждан Украины выразили в суде желание взять Надежу на поруки.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, суд, Савченко
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