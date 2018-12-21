Снова осадки, но будет тепло: синоптики рассказали о погоде в выходные

21.12.2018 11:15

В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры, но вместе с тем в страну придут осадки. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, к концу недели морозы уменьшатся во всех регионах. 21 декабря, в пятницу, в Украине ожидается от 1 до 4 градусов мороза в дневные часы.



В Закарпатской области и в южных регионах синоптики обещают плюсовые показатели на термометре. Также ожидается потепление в ночные часы - ночью столбик термометра будет опускаться до отметки 5-8 градусов. В южных областях будет немного теплее - не ниже 4 градусов мороза. В выходные синоптики обещают также небольшой мороз. При этом на юге будет около 2 градусов тепла.



Что касается осадков, в пятницу, 21 декабря синоптики прогнозируют снег в западных областях. На юге не исключены осадки в виде мокрого снега. В субботу циклон распространится уже на все регионы, во всех областях пройдет снег. При этом в Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях в субботу и воскресенье в дневные часы синоптики прогнозируют дожди.