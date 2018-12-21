Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Снова осадки, но будет тепло: синоптики рассказали о погоде в выходные

21.12.2018 11:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Снова осадки, но будет тепло: синоптики рассказали о погоде в выходные

В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры, но вместе с тем в страну придут осадки. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, к концу недели морозы уменьшатся во всех регионах. 21 декабря, в пятницу, в Украине ожидается от 1 до 4 градусов мороза в дневные часы.

В Закарпатской области и в южных регионах синоптики обещают плюсовые показатели на термометре. Также ожидается потепление в ночные часы - ночью столбик термометра будет опускаться до отметки 5-8 градусов. В южных областях будет немного теплее - не ниже 4 градусов мороза. В выходные синоптики обещают также небольшой мороз. При этом на юге будет около 2 градусов тепла. 

Что касается осадков, в пятницу, 21 декабря синоптики прогнозируют снег в западных областях. На юге не исключены осадки в виде мокрого снега. В субботу циклон распространится уже на все регионы, во всех областях пройдет снег. При этом в Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях в субботу и воскресенье в дневные часы синоптики прогнозируют дожди. 



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх