- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике13:00
- У Гройсмана передумали давать две пенсии в декабре12:47
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно12:30
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Рада продлила мораторий на продажу земли12:09
- Украину предложили переименовать из-за России11:45
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери11:31
- Снова осадки, но будет тепло: синоптики рассказали о погоде в выходные11:15
- СБУ захватила три разведгруппы РФ на востоке Украины11:00
- Боевики имеют до полмиллиона рублей в день, нагло обирая жителей Донбасса на КПВВ за проезд без дикой очереди10:45
Снова осадки, но будет тепло: синоптики рассказали о погоде в выходные
В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры, но вместе с тем в страну придут осадки. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, к концу недели морозы уменьшатся во всех регионах. 21 декабря, в пятницу, в Украине ожидается от 1 до 4 градусов мороза в дневные часы.
В Закарпатской области и в южных регионах синоптики обещают плюсовые показатели на термометре. Также ожидается потепление в ночные часы - ночью столбик термометра будет опускаться до отметки 5-8 градусов. В южных областях будет немного теплее - не ниже 4 градусов мороза. В выходные синоптики обещают также небольшой мороз. При этом на юге будет около 2 градусов тепла.
Что касается осадков, в пятницу, 21 декабря синоптики прогнозируют снег в западных областях. На юге не исключены осадки в виде мокрого снега. В субботу циклон распространится уже на все регионы, во всех областях пройдет снег. При этом в Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях в субботу и воскресенье в дневные часы синоптики прогнозируют дожди.
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
- На Донецкую область надвигается сильный циклон
- Снег превратил машины в сугробы и заблокировал фуру в центре Донецка (ФОТО)
- Сегодня небо над Донецком затянет тучами
- В Мариуполь возвращается тепло
- На дорогах Донетчины сложные погодные условия, ожидается снегопад – водителей призывают к осторожности
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно12:30
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери11:31
- СБУ захватила три разведгруппы РФ на востоке Украины11:00
- Боевики имеют до полмиллиона рублей в день, нагло обирая жителей Донбасса на КПВВ за проезд без дикой очереди10:45
- В рядах боевиков убитые и раненые: бойцы ВСУ эффектно отбили нападение врага 10:03
- В Горловке прекратили выдачу «продуктовых наборов» семьям с детьми до 3-х лет09:30
- В центре Донецка ограничат движение транспорта07:45
- Горловчан вызывают на «комиссию по долгам» и угрожают судом07:30
- «Тысячи жертв среди мирных граждан». В СЦКК «ДНР» анонсируют активизацию боевых действий23:08
- Отказ от Крыма и приднестровский сценарий на Донбассе. Марчук о предложениях из РФ21:59
- У Гройсмана передумали давать две пенсии в декабре12:47
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно12:30
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Рада продлила мораторий на продажу земли12:09
- SpaceX завершила сборку "замены" российских "Союзов"11:55
- Украину предложили переименовать из-за России11:45
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери11:31
- Снова осадки, но будет тепло: синоптики рассказали о погоде в выходные11:15
- СБУ захватила три разведгруппы РФ на востоке Украины11:00
- Боевики имеют до полмиллиона рублей в день, нагло обирая жителей Донбасса на КПВВ за проезд без дикой очереди10:45
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками09:45
- Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься08:47
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!