Украину предложили переименовать из-за России

21.12.2018 11:45

Украину следует переименовать в Киевскую Русь для того, чтоб у Российской Федерации напрочь отпали все территориальные претензии, основанные на исторических фактах. Такое кардинальное предложение выдвинула украинская журналистка Янина Соколова в своей телевизионной передаче, сообщает replyua.net.



Это предложение было сделано в противовес пропагандистским фактам относительно того, что украинские города якобы были созданы исключительно после позволения российских царей. На это ведущая заявила, что наиболее крупные города, расположенные на территории Российской Федерации, были основаны лишь благодаря киевским князьям. «Давайте поговорим о городах, созданных с благоволения правителей Киевской Руси. Москва – основана в 1147 году великим киевским князем Юрием Долгоруким. Ярославль – основан в 1010 году великим киевским князем Ярославом Мудрым. Владимир – 990 год. А теперь разыгрывается великий «Киевский торт»: каким великим киевским князем был основан город Владимир? Это можно продолжать очень долго, туда можно вписать все Золотое кольцо», - рассказала Янина Соколова.



Одновременно с этим, журналистка пришла к выводу, что все те города, что были основаны киевскими князьями, на самом деле принадлежат именно Киевской Руси. «Поэтому у меня есть предложение переименовать Украину в Киевскую Русь. И тогда отпадут все эти «вас не существовало», «верните Новороссию», «Ленин вас создал». И мы заживем дружно и счастливо вместе со своим любимым младшим братом», - заключила журналистка.