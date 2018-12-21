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В метрополитене Киева полицейские избили женщин: идет расследование

21.12.2018 21:15
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В метрополитене Киева полицейские избили женщин: идет расследование

Сегодня в метрополитене Киева правоохранители избили женщин. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на киевскую полицию.

Начальник Нацполиции Андрей Крищенко назначил служебное расследование по данному факту. В полиции Киева отмечают:

«По факту сообщения об избиении женщин полицейскими метрополитена назначено служебное расследование».

О происшествии сообщили сотрудникам Киевского управления внутренней безопасности Нацполиции. Как стало известно, результаты расследования направят в ГБР, где и решат, как поступить с нарушителями.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, полиция, расследование
 
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