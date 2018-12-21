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В Минздраве высказались по поводу онлайн-аптек: на подходе новый закон

21.12.2018 08:01
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В Минздраве высказались по поводу онлайн-аптек: на подходе новый закон

Государственный фармакологический центр МОЗ не рекомендует покупать медпрепараты в Сети. Глава ведомства Виктор Чумак напоминает, что реализация лекарств он-лайн на сегодня в Украине на законодательном уровне не урегулирована. Мало того, с 2011 года продажа медпрепаратов через интернет в нашей стране противозаконна. Имеются в виду онлайн-аптеки, а не сайты оффлайн-аптек. 

"Не разработаны лицензионные условия для продажи лекарств в интернете. А если у вас есть лицензия на торговлю - значит, у вас есть условия для хранения лекарств, для контроля за их качеством. В случае интернета - это "кот в мешке", -

- заявляет Виктор Чумак. 

Цена в Интернете бывает выгодной, однако, по словам чиновника, это потому, что в 99% случаев имеет место контрабандный товар или, и того хуже, подделка. Фальсификата в Украине— минимум 20% от всех продаваемых аптечных товаров. 

"Неизвестно вообще, откуда продавцы берут эти лекарства. Вполне возможно, что это будет далеко не лекарство. Поэтому нужно обходить такие покупки десятой дорогой",

- рекомендует глава фармакологического центра Минздрава. 

Украинцы спускают огромные суммы на "неработающие лекарства". Причины чиновники видят в неконтролируемой рекламе.

Пока что, учитывая эпидситуацию в стране, стоит помнить следующее. Ряд витаминов, антигистаминных, гомеопатических препаратов, БАДы и некоторые иммуномодуляторы, как считают медики, представляют из себя "фуфломицины", то есть средства с недоказанной эффективностью. Как их не купить?

Есть выход: загрузить на смартфон программу МОЗ по ссылке www.likicontrol.com.ua. Если наименования нет в списке зарегистрированных — перед вами пустышка. 

Чумак акцентирует, что аптеки стали чуть ли не супермаркетами, которые преследуют, прежде всего, коммерческие цели, игнорируя социальную ответственность. 

Чтобы навести порядок на аптечном рынке, в парламенте зарегистрирован законопроект №8591, где прописан ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Это средство оптимизировать конкуренцию и снизить цены на медпрепараты. 

Документ пока на доработке, а голосование за него ожидается в 2019 году.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, закон, аптека, Минздрав
 
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