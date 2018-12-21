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"Все начнут пользоваться украинским языком", - вице-премьер пояснил тонкости нового закона о языке в Украине
Выступая на телевидение и в стенах Парламента, народный депутат обязан говорить на украинском языке.
Об этом заявил "Обозревателю" вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, передает "Диалог.UA". 4 октября нардепы в первом чтении поддержали за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Вице-премьер пояснил, что в стране скоро будет создана "государственная комиссия по стандартам украинского языка", которая будет проверять уровень владения, перед тем как человек захочет пойти на госслужбу.
Он отметил, что закон о языке будет работать очень долго, чтобы восстановить украинский язык в обществе.
Кириленко заявил, что судьи, врачи и прочие профессии обязаны знать государственный язык, но могут обращаться к другим людям на любом удобном для клиентов языке.
Также вице-премьер пояснил, что народные депутаты во время выполнения своих служебных обязательств обязаны общаться на украинском языке, в том числе и на телевиденье. Херсонский облсовет вслед за Харьковским отменил региональный статус русского языка.
Пропагандистское телевидение страны-агрессора не стало откладывать дело в долгий ящик и сразу же кинулось обвинять украинскую власть в геноциде российского этноса на территории Украины, а также запрете на разговорный русский язык.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, украинский язык
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