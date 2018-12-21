За украинцами начнут пристально следить: будет, как в Европе

21.12.2018 20:45

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что вскоре в Украине будет введена система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения

Такое решение было принято в связи с анализом первых успехов камер после того, как 8 октября этого года украинские полицейские стали контролировать скорость движения транспорта с помощью современных лазерных радаров TruCAM, передает Политека.

Известно, что оборудование для фиксации нарушений правил дорожного движения будет закуплено за средства госбюджета. Система будет запущена в новом режиме во второй половине 2019 года.

По словам Князева, уже завтра количество устройств для измерения скорости TruCam, которые используют патрульные экипажи полиции, будет увеличена до 99, поскольку недавно было приобретено еще 66 камер к уже имеющимся 33. Эти приборы будут использоваться на стационарных постах полиции. К новому году количество радаров, которые используют патрульные, планируется увеличить до 124.

Кроме того, глава Нацполиции подчеркнул: если местные общины захотят приобрести такое оборудование, ведомство за государственный счет проведет сертификацию оборудования и оно будет подключено к полицейской системе.