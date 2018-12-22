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Грипп атакует: что надо знать
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине набирает обороты. Эпидемический порог превышен в ряде областей, многие школы закрываются на карантин. Важно знать не только, с чем бороться, но и – как это делать правильно.
Главный внештатный инфекционист МОЗ Украины Ольга Голубовская поделилась на своей странице в Фейсбук очень важными данными, передает avdeevka.city.
Приводим этот текст:
"Ну, началось... У нас в клинике две смерти от гриппа за одни сутки, у всех групп А был подтвержден быстрыми тестами, клиническая картина соответствовала диагнозу. Все из группы риска - сахарный диабет, один впервые выявленный. У всех позднее обращение - после 5-го дня болезни. Больные постоянно поступают.
Анализируя истории поступающих больных, хочу еще раз обратить внимание, коллеги, на некоторые моменты, связанные с ведением гриппа в период начавшегося роста заболеваемости, а именно:
1. Помните, что грипп может из нетяжелого стать тяжелым в любой момент у любого больного, но особенно - у групп риска, поэтому их лучше наблюдать в динамике.
2. Ожидаемые группы риска в этом году, помимо хорошо известных (сахарный диабет, избыточная масса тела и так далее), дети до 2-х лет и взрослые старше 65 лет.
3. Для верификации диагноза, решения вопроса о специфической терапии, учитывая отсутствие у нас широкого доступа к молекулярным методам исследования, можно пользоваться быстрыми тестами как на первичном уровне, так и в клинике. Только помните, что отрицательный результат этого исследования не является исключением диагноза.
4. Раннее назначение противовирусных препаратов снижает риск не только осложнений, но и частоту госпитализаций. Раннее - это первые сутки. Из этого следует следующий вывод - пациентам, особенно из групп риска, необходимо обращаться за помощью в первый день болезни.
5. Из противовирусных препаратов у нас в стране доступен пока "Озельтамивир". Никакие другие лекарственные средства с противовирусной активностью не должны заменять его применение. Резистентность к этому препарату очень низкая.
6. "Озельтамивир" совсем не обязательно всем подряд назначать, но группам риска - обязательно.
7. К "Ремантадину" большинство штаммов вируса гриппа устойчивы, поэтому его нецелесообразно применять ни для лечения гриппа, ни для профилактики.
8. Как я отмечала ранее, основное самое тяжелое осложнение сегодняшнего гриппа - тяжелые внегоспитальные вторичные пневмонии.
9. Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание. Ведение таких больных, особенно из групп риска, должно соответствовать общим рекомендациям.
10. И последнее: заболели - сидите дома, друзья, особенно коллеги, а не так, как обычно.
Известный исследователь гриппа Эмиль Кильборн сказал золотые слова: грипп – самое изученное и наименее понятое из всех болезней. Несмотря на всемирную сеть мониторинга, кучу всевозможных экспертов, никто не смог предсказать появление в 2009 году штамма H1N1pdm/09/ Калифорния, который только в Украине за год унес около 1200, а в США – около 13 тысяч жизней. Никто не смог предупредить об агрессивности этого штамма в прошлом сезоне, тем более что в период после 2009 года он вел себя прилично и уже считался сезонным, как штамм H3N2, никто ничего не знает и сейчас… Мы знаем только, что грипп будет…
Мне как клиницисту вопросы эпидемиологии (будет эпидемия или нет) уходят на второй план. В прошлом году на фоне отсутствия превышения эпидемических порогов уровень смертности от гриппа уже в январе превышал все показатели за последние пять лет… думаю, человеку не так важно, болеет он во время объявленной эпидемии или вне ее. Для людей гораздо более важны вопросы, непосредственно связанные со здоровьем. Поэтому опять позволю себе напомнить основные положения, связанные с этим заболеванием.
Как всегда, циркулировать будут три штамма – два типа А (H3N2 и N1N1) и один типа В. Думаю, не очень важно, как называется грипп H3N2 (Гонконг, Виктория), скорее, он вызовет обычную ситуацию, хотя прогнозы при гриппе хуже прогноза погоды – на карте одно, в жизни другое. Но, к сожалению, с 2009 года циркулирует упомянутый грипп А H1N1pdm/09 (он же калифорнийский, он же свиной, он же пандемический). С ним и связаны основные наши неприятности.
Чем же этот штамм вируса отличается от других?
Прежде всего, он способен поражать нижние дыхательные пути, вызывать первичные вирусные пневмонии, являющиеся основной причиной смерти больных. За очень короткий промежуток времени, 2-3 дня, в легких происходят необратимые изменения. Напомню, что знаменитую "испанку" вызвала другая разновидность H1N1, но он был еще агрессивней по ряду особенностей, нам еще повезло. Также этот штамм вируса поражает известные группы риска (избыточная масса тела, сахарный диабет, бронхиальная астма, беременные), а заболеваемость и смертность от него доминирует у лиц молодого возраста.
Что делать?
1. Вышеперечисленные группы риска должны серьезно подумать о вакцинации. Вакцинироваться идеально уже сейчас, но можно в течение всего сезона под врачебным контролем. Вакцинация, как уже неоднократно говорилось, предотвращает тяжелые формы заболевания. Кроме того, человек может оказаться в ситуации, когда доступ к медицинской помощи будет ограничен, соответствующее лечение отсрочено, а временной фактор здесь играет решающее значение.
2. Если уже развилось гриппоподобное заболевание, пациенты из групп риска должны немедленно обращаться к врачу. Необходимо помнить, что от легких и от среднетяжелых форм гриппа не умирают, умирают от тяжелых; тяжелый грипп, как правило, сразу начинается тяжело: температура тела в течение суток поднимается до 38 и выше, выраженная слабость, боли, жжение, саднение за грудиной, кашель при практически отсутствии насморка, который появляется позже.
3. В свою очередь, доктора первичной медико-санитарной помощи должны понимать, что недооценка тяжести течения болезни у групп риска может стоить им жизни, поэтому решение вопроса о своевременном назначении специфической терапии (ингибиторы вирусной нейраминидазы) – краеугольный камень благоприятного исхода, они максимально эффективны в первые 48 часов от начала заболевания.
"Заболел – сиди дома" (или в больнице). Мойте руки, проветривайте помещение, влажная уборка помещения тоже хорошо, если делается не самим больным.
Чего делать нельзя!
- ни в коем случае нельзя постоянно сбивать температуру тела. Помните, что температура – защитная реакция организма и повышается она для того, чтоб нас защищать; снижать ее необходимо в случае повышения выше38,5°C , а также особым категориям больных (органическое поражение головного мозга, подозрение на менингит и т.д.);
- ни в коем случае нельзя сбивать температуру ацетилсалициловой кислотой, этот препарат противопоказан при инфицировании вирусом гриппа H1N1, а какой штамм гриппа вызвал заболевание, можно узнать только лабораторно, ибо клиническая картина от него не зависит;
- в любом случае снижать температуру тела до нормальных цифр (а многие пациенты именно этого и добиваются) вообще нежелательно;
- снижать температуру лучше всего парацетамолом, но: этот препарат часто входит в состав рекламируемых комбинированных препаратов с разным вкусом (лимона, малины и так далее), это позволяет их пить вместо чая, инструкции никто не читает, а зря.
Парацетамол - самый гепатотоксичный препарат этой группы, может вызвать серьезные изменения в печени, вплоть до фатального исхода, особенно у лиц со спровоцированным органом (например, гепатитом С), о чем большинство больных и не подозревает. Суточная доза этого препарата не должна превышать 4 граммов .
Что делать для профилактики заболевания бесполезно?
- носить маски постоянно и везде, их нужно надевать на больных;
- "укреплять" иммунитет различными средствами с недоказанной эффективностью и фантастическими названиями;
- употреблять горячительные напитки в больших количествах, с перцем или без него.
Что делать для профилактики заболевания полезно?
- для укрепления иммунитета вести здоровый образ жизни;
- в случае роста заболеваемости гриппом избегать мест повышенного скопления людей, массовых мероприятий;
- если человек из группы риска контактировал с больным с подтвержденным гриппом H1N1, обратиться к врачу для решения вопроса об экстренной специфической профилактике.
Для профессионалов здравоохранения напомню, что, несмотря на наличие утвержденных стандартов оказания медицинской помощи больным гриппом и ОРЗ в Украине еще в 2014 году (приказ №499 от 16 июля 2014 года), Минздрав Украины для облегчения работы врачей в этом году выпустил информационный лист, кратко регламентирующий оказание помощи таким больным на различных ее этапах. Будьте здоровы!"
Теги: Украина, Донбасс, грипп, лечение, ОРВИ, ОРЗ, профилактика
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