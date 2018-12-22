Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Днепропетровщине ограбили и убили депутата

22.12.2018 14:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Днепропетровщине ограбили и убили депутата

Депутата одного из райсоветов Днепропетровской области убили во время разбойного нападения на его дом в селе Саксаганское Криничанского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает местная полиция, передает donpress.com.

Как стало известно, трое людей в балаклавах ворвались в помещение фермера — депутата местного райсовета. При этом двое из них были вооружены ножом и пистолетом.

На момент нападения в доме кроме хозяина, находились его жена и дочь. Нападавшие, угрожая оружием, связали всех скотчем, затем сорвали с женщины украшения и забрали мобильные телефоны.

Также, нападавшие заставили хозяина отдать им деньги. Злоумышленники завладели 50 тысячами гривен и 20 тысячами долларов. Один из них нападавших ударил хозяина квартиры ножом под ребра, отчего мужчина скончался в карете скорой помощи.

Полиция начала досудебное расследование.



Теги: Донбасс, депутат, убийство, полиция, Днепропетровская область, уголовное дело, грабеж
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх