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"Они там все русофобы", - Клинцевич рассказал, будет ли война между Россией и Украиной
Одиозный российский политик, известный своими неадекватными заявлениями в адрес Киева пояснил, что думают в России о наступлении на Украину. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич "исключил возможность" войны между Россией и Украиной, передает Диалог.UA с ссылкой на "Российский Диалог".
В комментариях российским журналистам, сенатор ожидаема заявил, что "Россия с Украиной не воюет и не собирается". И заявил, что мысль о военном конфликте между Москвой и Киевом мог допустить только "помутненный русофобией разум". Также, политик выразил надежду, что "такого же мнения придерживаются на Западе". Между тем, спецпредставитель США Курт Волкер сообщил о нежелании Москвы урегулировать конфликт на Донбассе и о ее категорическом отказе вести переговоры в рамках Будапештского меморандума, где она гарантирует неприкосновенность украинских территорий. Что касается Клинцевича, то он регулярно "взрывает эфир" скандальными заявлениями в адрес украинского народа. Так, недавно в одном из своих выступлений на канале "Россия-1" российский сенатор "предрек распад Украины", он заверил, что Львов достанется Польше, а Закарпатье – венграм.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
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- "Они там все русофобы", - Клинцевич рассказал, будет ли война между Россией и Украиной08:32
- В Киеве показали фильм о героях-мариупольцах08:25
- И это при том, что рядом Еленовский КХП! Жители «ДНР» в панике: невозможно купить муку08:20
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