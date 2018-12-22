Опасные игры Коломойского: к чему приведет критиканство в адрес Порошенко и заискивание перед "ЛДНР"

22.12.2018 18:15

То, чем занимается сейчас днепровский олигарх, живущий за границей, - это не конструктивная критика действующего президента, а огульное "мочилово" с целью мести за "Приватбанк" и увольнение с должности председателя ОГА. Вот только сведение личных счетов олигарха с Порошенко выгодно как раз тем, против кого они вместе боролись в 2014 году. Об "опасных играх" Коломойского рассказала "ЛентаUA.net".

В последнее время известный миллиардер Игорь Коломойский, отсиживающийся за границей, весьма активизировался. Участились интервью с его участием, выступления, а также упоминания в СМИ, где олигарх высказывает свое "экспертное" мнение. Только за последние две недели он дал два огромных интервью: сначала Соне Кошкиной, а после Дмитрию Гордону. Надо полагать, это только начало. Коломойский говорит много и развязно о разных вещах, но красной линией сквозь его выступления проходит ключевая мысль: Порошенко плохой, его нужно срочно менять, он непременно проиграет выборы. Давайте подумаем, чего добивается Игорь Валерьевич, к какому результату все это может привести, и будет ли он сам доволен этим результатом. Главное, за что обижается Коломойский на Порошенко, это его увольнение с поста губернатора Днепропетровщины, а также национализация "Приватбанка". Мы помним, как Игорь Валерьевич, работая на посту губернатора, продолжал лоббировать интересы своего бизнеса и стал фигурантом скандала с "Укрнафтой". Кто там был больше прав или виноват, разбирать не будем, но олигарх повел себя в той ситуации далеко не лучшим образом, обматерив работников СМИ и нахамив еще ряду людей. Что касается "Приватбанка", то судебные процессы по этому делу еще продолжаются. Не принимая ни одну из сторон, отметим: эта история весьма некрасива. Коломойский предъявляет массу претензий властям, но и тем тоже есть, что сказать в ответ. Не последний аргумент: в делах банка было далеко не все так гладко, и его пришлось докапитализировать, иначе "мудрое" руководство команды Коломойского, угробив в 2015 году легендарную футбольную команду "Днепр", чуть позже могло то же самое сделать и с банком. Также мы прекрасно помним "слитые" телефонные разговоры, когда Коломойский звонил мэру Харькова Геннадию Кернесу и требовал остановить работу конкурирующей сети супермаркетов. Если это работа на благо государства, то извините...