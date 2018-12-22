Сколько украинцев стали жить хуже

22.12.2018 21:47

Центр «Социальный мониторинг» при сотрудничестве с институтом социсследований им. Яременко провели исследование материального положения украинцев в этом году, пишет replyua.

Организаторы исследования опросили путем интервью 2031 респондента в возрасте старше 18 лет из разных регионов страны. Как удалось выяснить, у половины из опрошенных материальное положение ухудшилось в этом году, а это 50% опрошенных.

Как показывают опубликованные данные исследования, из общего числа опрошенных у 35% материальное положение не изменилось в этом году, у 31,2% - несколько ухудшилось, 21,5% - ответили, что их материальное положение стало значительно хуже. И только у 8,4% материальное положение не изменилось, а у 1,4% украинцев материальное положение значительно улучшилось.

В исследовании отмечается, что в основном улучшение материального положения заметили жители западных регионов и в столице, а ухудшилось материальное положение на юге и на территории восточных регионов страны. Что касается жителей Киева, то из числа опрошенных 10,2% заявили об улучшении материального положения в противовес 58,6%, которые сказали, что их материальное положение ухудшилось. Однако эксперты считают, что в следующем году материальное положение украинцев будет постепенно улучшаться.