Украинцам придут рекордные платежки за тепло: почему и что делать

22.12.2018 15:07

В Украине тарифы для большинства поставщиков тепла повысили в связи с подорожанием газа, ростом зарплат и инфляции. Причем в отдельных регионах цены вырастут в 1,5 раза.

Как сообщают в профильной комиссии, нововведения вступят в силу в январе 2019-го, а обновленные платежки с рекордными тарифами – в феврале. Утеплять дом в разгар отопительного сезона не получится, поэтому те, кто упустил момент, вынуждены платить больше. OBOZREVATEL разобрался, сколько украинцы заплатят в следующем году за отопление и как спасти ситуацию.

Высокие тарифы и неутепленные дома

В Украине, по оценкам Государственного агентства энергоэффективности, в жилых домах "теряется" около 40% тепла. Связано это с тем, что львиную долю домов строили еще во времена СССР. Сейчас же эти здания не соответствуют нормам энергоэффективности, их нужно либо капитально ремонтировать, либо вовсе сносить.

В феврале украинцы получат рекордные платежки за тепло. Зависимо от региона и предприятия, тарифы вырастут на 16-23%. К примеру, цены для "Одесской теплоэлектроцентрали №2" увеличили на 30%, а отопление для клиентов "Ривнетеплоэнерго" подорожает на 28,1%.