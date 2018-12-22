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Украинцам придут рекордные платежки за тепло: почему и что делать
В Украине тарифы для большинства поставщиков тепла повысили в связи с подорожанием газа, ростом зарплат и инфляции. Причем в отдельных регионах цены вырастут в 1,5 раза.
Как сообщают в профильной комиссии, нововведения вступят в силу в январе 2019-го, а обновленные платежки с рекордными тарифами – в феврале. Утеплять дом в разгар отопительного сезона не получится, поэтому те, кто упустил момент, вынуждены платить больше. OBOZREVATEL разобрался, сколько украинцы заплатят в следующем году за отопление и как спасти ситуацию.
Высокие тарифы и неутепленные дома
В Украине, по оценкам Государственного агентства энергоэффективности, в жилых домах "теряется" около 40% тепла. Связано это с тем, что львиную долю домов строили еще во времена СССР. Сейчас же эти здания не соответствуют нормам энергоэффективности, их нужно либо капитально ремонтировать, либо вовсе сносить.
В феврале украинцы получат рекордные платежки за тепло. Зависимо от региона и предприятия, тарифы вырастут на 16-23%. К примеру, цены для "Одесской теплоэлектроцентрали №2" увеличили на 30%, а отопление для клиентов "Ривнетеплоэнерго" подорожает на 28,1%.
Теги: Украина, Донбасс, отопление, рекорд, квитанция
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