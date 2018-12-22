Украинской армии грозит страшная эпидемия

22.12.2018 17:08

Украинской армии и силовым структурам угрожает корь, поскольку военные не имеют иммунитета. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Сегодня.

"Корь угрожает нашим силовым структурам. Многие военные не имеют иммунитета. Это очень большая угроза. Без эффективной вакцинации не может быть сильного войска. На уровне президента будем инициировать мероприятия по вакцинации всех военных. И это очень важная вещь", - сообщила Супрун.

Ранее сообщалось, что в течение 2018 года корью заболело уже 49 518 украинцев, из которых 31 221 детей. Только за неделю с 11 по 18 декабря подтверждено корь у 2 652 человек. Т

Больше всего болеют корью в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией маленький, в частности в:

Львовской области (всего 10 818 человека: 3 037 взрослый и 7 781 ребенок)

Ивано-Франковской области (5 151 человек: 1 371 взрослых и 3 780 детей);

Закарпатской области (4 463 человек: 932 взрослых и 3 531 детей);

Тернопольской области (3 279 человек: 1 108 взрослых и 2 171 ребенок)

Черновицкой области (2 976 человек: 964 взрослых и 2 012 детей);

Винницкой области (2 948 человек: 1 016 взрослых и 1 932 ребенка).